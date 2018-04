França: Monte Saint-Michel evacuado após ameaça de morte a forças de segurança

Um homem está a ser procurado no perímetro do Mont-Saint-Michel, um dos mais visitados locais turísticos do norte de França. Cresce a teoria de que o suspeito já não se encontra na famosa ilha que apenas fica isolada na maré cheia.

Mont-Saint-Michel foi evacuado esta manhã por questões de segurança. A abadia no topo do monte foi encerrada e os serviços religiosos suspensos.

As últimas informações, citando o presidente da câmara da região da Mancha, apontam para a garantia de segurança no perímetro urbano do Mont-Saint-Michel e para a reabertura do local a partir das 14:00 (menos uma hora em Lisboa).

De acordo com as informações disponíveis sobre a origem do caso, pouco depois das sete da manhã (menos uma hora em Lisboa), um homem terá ameaçado de morte a polícia e desapareceu.

Os testemunhos divergem.

Por um lado, é relatada a denúncia de um guia turística contra um homem que viajava numa das viaturas de transporte de turistas para o local e que teria proferido algumas ameaças contra as forças de segurança.

Outros relatos referem um homem que pretendia montar uma instalação artística na rua e que teria sido impedido, tendo ameaçado as forças de segurança.

O suspeito terá sido seguido pelas camaras de vigilância, mas desapareceu. Não foi vista qualquer arma na posse do homem.

As motivações das alegadas ameaças era desconhecidas, por isso as autoridades decidiram agir com precaução perante a normal presença de muitos turistas num dos ex-libris turísticos mais famosos da Normandia.

[Em Atualização]