Ballet "à prova de bala" na Cidade de Deus

Esta poderia ser uma tradicional aula de ballet e não seria notícia se não decorresse na Cidade de Deus, favela que ficou célebre quando chegou ao cinema sob o olhar do cineasta brasileiro Fernando Meirelles.

À música tocada para dançar juntam-se, frequentemente, outros sons: o dos tiros.

A polícia militar controla esta e outras favelas da cidade do Rio de Janeiro, decisão tomada, não sem polémica, pelo presidente brasileiro Michel Temer.

Mas os problemas ficam à porta. Aqui sonha-se com o futuro ainda que os sonhos não se façam todos de pliés e piruetas.

As aulas acontecem duas vezes por semana, uma forma de esquecer que nesta favela ocorre, de acordo com as autoridades, uma morte violenta a cada quatro dias, desde 2015.