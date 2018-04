"Breves de Bruxelas": doadores para Síria e proteção de denunciantes

Tamanho do texto

No rescaldo de um recente ataque químico seguido por uma tímida ação militar ocidental, a União Europeia e as Nações Unidas co-organizam a Segunda Conferência de Bruxelas para apoiar a Síria, a 24 e 25 de abril.

Representantes de 85 países e muitas organizações não-governamentais vão debater sobre as necessidades de 13 milhões de pessoas no interior da Síria e de cinco milhões de refugiados hospedados, sobretudo, no Líbano, Jordânia e Turquia.

Neste programa que passa em revista a atualidade europeia destacamos, ainda, a proposta de lei da Comissão Europeia para proteger os denunciantes de casos de corrupção, lavagem de dinheiro, violação do direito à privacidade e de outros escândalos semelhantes.