A estratégia agora na Turquia é criar alianças o mais rapidamente possível.

Kemal Kılıçdaroğlu, o líder do principal partido da oposição, o Partido Republicano do Povo (CHP), reuniu-se com o dirigente do chamado Partido da Felicidade (SP), Temel Karamollaoğlu, para debater um possível acordo a tempo das eleições gerais antecipadas, marcadas para 24 de junho.