Parlamento francês aprova polémico projeto de lei sobre asilo e imigração

Apesar dos 228 votos a favor, a apelidada lei do "asilo-imigração" contou com 14 abstenções e provocou mesmo a dissidência de um deputado no partido do presidente Emmanuel Macron.

Por razões completamente distintas, os conservadores republicanos e a extrema-direita da Frente Nacional, bem como a totalidade da esquerda francesa votaram contra.

O texto prevê uma redução de onze para seis meses no processo de instrução dos pedidos de asilo. Mas se o objetivo declarado é, por um lado, acelerar a integração dos aceites, por outro é facilitar a expulsão dos rejeitados.

A França registou mais de 100.000 pedidos de asilo em 2017, tendo aprovado um pouco mais de um terço dos candidatos.

O projeto de lei será debatido no Senado a partir de junho, onde a maioria de direita já prometeu "emendas consideráveis".