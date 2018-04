Primeiras imagens do novo príncipe

Tamanho do texto

Menos de sete horas após ter dado à luz, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, saiu do St. Mary´s Hospital, Londres, na companhia do príncipe William, e apresentou o recém-nascido.

Tal como fez com os dois filhos mais velhos, Charlotte e George, o príncipe William ficou com a esposa durante o parto que decorreu sem qualquer problema.

O recém-chegado príncipe nasceu às 11h01 de segunda-feira com 3,8Kg.

O nome do bebé será anunciado "no devido tempo", de acordo com o Palácio de Kensington. Arthur, Albert, James e Philip são os nomes mais fortes junto dos apostadores.