Protestos contra detenção de líder da oposição em Erevan

Centenas de manifestantes contra o Governo, muitos dos quais, estudantes, marcharam nas ruas da capital arménia, depois da detenção do líder da oposição, Nikol Pachynian. Os manifestantes concentraram-se junto aos edifícios do Governo, na Praça da República.

Pachynian é um dos organizadores do movimento de protesto contra a eleição do primeiro-ministro Serzh Sarksyan, antigo presidente do pequeno país do Cáucaso. A oposição acusa Sarksyan de querer agarrar-se ao poder e fala num "assalto à democracia."

Deputado, Nikol Pachynian foi interpelado pela polícia no domingo, acusado de ter "violado de forma repetiva e grosseira a lei das manifestações", de acordo com a Justiça arménia.

Milhares de pessoas concentraram-se no centro de Erevan na semana passada e no fim-de-semana, no 11 dia consecutivo de protestos. Antíga república Soviética, a Arménia vive dias de tensão como há muito não se sentiam resta região do Cáucaso do sul.

Várias pessoas foram detidas na capital, num conjunto de operações, levadas a cabo pelas forças de segurança. As detenções foram criticadas pela União Europeia, que fala num ataque à liberdade de expressão.

Os manifestantes querem que o atual primeiro-ministro deixe o poder sem concessões e que sejam realizadas eleições anticipadas.