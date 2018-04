Protestos na Nicarágua obrigam Presidente a cancelar reforma

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, comunicou, domingo, o cancelamento de uma anunciada reforma do sistema de segurança social. A remodelação anunciada provocou protestos mortais que, entretanto, foram cancelados. Ortega passou à defensiva desde que as manifestações começaram, na quarta-feira, contra o plano de aumentar as contribuições dos trabalhadores para a previdência social e reduzir as pensões e reformas. A agitação subsequente deu origem a vários saques e provocou a morte a, pelo menos, sete pessoas.

Nos Estados Unidos, um tornado transformou-se em numa enorme tromba de água que varreu Fort Walton Beach, Flórida, no domingo. O Serviço Nacional de Meteorologia lançou avisos de alerta para tornados na área. Um vídeo partilhado nas redees sociais mostra a tromba de água a avançar.