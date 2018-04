Recurso de Karadzic dá entrada em Haia

"Foi pedido a Karadzic que escolhesse entre representar-se a si próprio ou testemunhasse na sua defesa. E o facto de ter sido colocado nessa posição representa uma violação do direito à auto representação" refere Kate Gibson que representa a defesa de Karadzic.

Condenado a 40 anos de prisão por genocídio e crimes de guerra, Karadzic não é o único contestar a decisão do TPI. Também, a acusação fala de "erros" e pede, por isso, que a sentença seja revista para prisão perpétua à semelhança do que aconteceu com o antigo comandante do Exército sérvio-bósnio, Ratko Mladic.

Para os sobreviventes e familiares de vítimas de crimes cometidos na Bósnia ainda não foi feita justiça

"Se não for condenado a prisão perpétua não é um castigo. Não é uma sentença para o crime de genocídio" refere Munira Subasic, presidente da associação Mães de Srebrenica.

Depois de 12 anos em fuga, Karadzic acabou por ser preso em 2008, julgado e condenado por 10 crimes mais de duas décadas após o fim da guerra civil na Bósnia-Herzegovina. A guerra que terminou em 1995 provocou cerca de 100 mil mortos e mais de dois milhões de deslocados.