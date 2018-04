A Coreia do Sul desligou os gigantescos altifalantes colocados na fronteira para difundir propaganda contra Pyongyang e apelar aos soldados norte-coreanos à deserção. É mais um gesto conciliatório na sequência do anúncio da Coreia do Norte, que surpreendeu tudo e todos ao declarar que vai acabar com os testes nucleares e os disparos de longo alcance.

Seul louvou a decisão, mas muitos não escondem o ceticismo. Donald Trump afirmou que há ainda "um longo caminho a fazer".