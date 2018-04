Vinte anos de prisão para principal suspeito dos ataques de Paris

Este não é o processo principal mas para quem perdeu alguém no ataque ao aeroporto de Bruxelas, em 2016, é um passo importante:

"Para nós este processo é também importante, tanto para as vítimas do 13 de novembro em Paris, como para as do 22 de março em Bruxelas, sabemos que se trata de uma célula única, e não podemos descartar nenhuma peça do puzzle. É preciso ver tudo como um todo", explica Philippe Vansteenkis, da Associação pelas vítimas de Terrorismo V-Europe.

"Um familiar de Abdeslam, disse à euronews que alguns parentes dos suspeitos de terrorismo envolvidos nos ataques em Bruxelas e Paris, e que residem na Bélgica, foram notificados para serem ouvidos em Paris por investigadores franceses. Este procedimento fará parte dos preparativos para o julgamento de Salah Abdeslam, que poderá acontecer em França em 2020 ou 2021".