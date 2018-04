Autoridades identificam suspeito de ataque em Toronto

O agente disse aos jornalistas que as ações empreendidas por Minassian "parecia feitas de forma intencional."

No entanto, até terça-feira de manhã, as autoridades Federais não tinham anunciado qualquer ligação entre o suspeito e qualquer rede jiadistas internacional e disseram que não enfrentavam uma ameaça contra a segurança nacional.

O condutor atropelou de forma intencional um grupo de pedestres no centro de Toronto durante a hora de almoço, no momento em que a área se encontrava cheia de pessoas.

A carrinha utilizada no alegado ataque foi alugada pelo suspeito, que percorreu quase dois quilómetros no centro da cidade. Reuters

As autoridades canadianas confirmam que 10 pessoas morreram e várias ficaram feridas ao longo dos cerca de dois quilómetros percorridos pelo suspeito do ataque.

Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, referiu-se ao incidente como "um ataque trágico e sem sentido". É um dos mais violentos episódios de sempre na história recente do Canadá.

De acordo com a rede de televisão privada Global Television, o suspeito deverá ser prsente a tribunal esta terça-feira.

Uma das cidades mais seguras das Américas

O ataque deixou a pacífica cidade de Toronto em estado de choque. Com cerca de 2,8 milhões de habitantes, Toronto registou apenas 61 homicídios no ano passado - uma proporção particularmente baixa para as grandes cidades da América do Norte.

Tudo começou por volta das 13:30 locais, quando o suspeito subiu o passeio com uma forguneta de carga, alugada a uma conhecida empresa.

Várias foram as testemunhas que descreveram a cadeias de televisão, canadianas e dos Estados Unidos, que viram como o suspeito investia contra as pessoas de forma calculada e intencional.

A rua ficou repleta de sangue e viam-se sapatos por todos os lados.

Há poucas semanas, o Canadá passou por outro momento traumático quando uma equipa de hóquei de júniors morreu num acidente de autocarro, na província de Saskatchewan.