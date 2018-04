Canadá investiga suspeito de ataque com carrinha

A polícia de Toronto identificou o suspeito como Alek Minassian, 25 anos, e adiantou que ele não era conhecido das autoridades. O chefe da polícia de Toronto, Mark Saunders, disse que é muito cedo para sugerir um motivo para o incidente mortal.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, manifestou solidariedade com as vítimas: "os nossos corações estão com todos as pessoas afetadas. Obviamente, há mais para saber e dizer nas próximas horas".

Muitas pessoas deixaram flores num memorial improvisado em Yonge Street. Cartazes brancos foram cobertos com mensagens e colados sobre muros. No Parlamento e Câmara Municipal de Toronto, a bandeira canadiana foi colocada a meia haste.