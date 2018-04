Condutor de Toronto acusado de 10 homicídios

O condutor da carrinha que, na segunda-feira, avançou com a viatura sobre pedestres em Toronto, foi formalmente acusado em tribunal, terça-feira, de 10 assassinatos com premeditação.

O acusado, Alek Minassian, de 25 anos, também vai responder por 13 acusações de tentativa de assassinato, o que corresponde ao número de feridos graves.

As autoridades, que disseram que o acusado não era conhecido da polícia, esperam que as motivações do ataque venham a ser reveladas em tribunal.

O primeiro-ministro do Canadá manifestou solidariedade com as vítimas: "os nossos corações estão com todos as pessoas afetadas. Obviamente, há mais para saber e para dizer nas próximas horas".

Muitas pessoas deixaram flores e velas num memorial improvisado em Yonge Street. Cartazes brancos foram cobertos com mensagens e colados sobre muros. No Parlamento e Câmara Municipal de Toronto, a bandeira canadiana foi colocada a meia haste.