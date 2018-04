Macron e Trump concentrados na amizade franco-americana

O presidente francês é o primeiro líder a realizar uma visita de Estado aos Estados Unidos desde que Trump assumiu o cargo, há quinze meses.

O chefe de Estado norte-americano fez questão de receber com grande pompa e circunstância Macron, agradecendo a cortesia com que o presidente francês fez o mesmo, em Paris, em julho do ano passado, para o Dia da Tomada da Bastilha.

Entre os grandes temas debatidos pelos dois líderes, estiveram, como era de esperar, o Irão, a Síria, a Coreia do Norte, as relações comerciais e o Clima.

Num momento em que a Macron é visto como "o melhor amigo" de Trump no lado europeu do Atlântico, ambos os líderes reconheceram existir divergências em vários pontos, mas concentraram os discursos nos pontos de concordância, como a posição de força comum assumida depois do recente ataque químico na Síria, a luta contra o Estado Islâmico ou a pressão face ao regime norte-coreano.

A respeito do nuclear iraniano, Macron defendeu que cabe a Trump decidir se se mantêm no acordo internacional concluído em 2015, mas que esse pacto deve servir de base para um acordo mais vasto, elaborado em conjunto com as outras potências, incluíndo os Estados Unidos.