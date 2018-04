Novas regras para turistas em Palma de Maiorca

Tamanho do texto

A partir de julho, vai ser mais difícil alugar um apartamento ou uma vivenda em Palma de Maiorca. A medida, pioneira em Espanha, foi adotada ao abrigo do novo regime de alojamento local e vai impedir que os particulares aluguem as habitações a turistas. O objetivo é regular um mercado onde os preços registaram entre 2015 e 2017 um aumento de cerca de 50 por cento. Mas não só. O alojamento local ou de curta duração tem vindo a provocar focos de tensão entre residentes permanentes e turistas devido ao ruído. No espaço de três anos, o número de queixas apresentadas praticamente quadruplicou. Uma situação que originou protestos e manifestações em diferentes regiões espanholas.