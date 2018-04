"Não há um planeta B", diz Macron em Washington

Tamanho do texto

O caloroso acolhimento que Donald Trump reservou a Emmanuel e Brigitte Macron na visita aos Estados Unidos prolongou-se no Congresso americano. No mesmo dia em que, há 58 anos, Charles de Gaulle falava nesta câmara, o atual presidente francês foi recebido com vários momentos de aplauso durante o discurso.

"A verdade é que não temos um planeta B. Trabalhemos em conjunto para tornar o nosso planeta grande outra vez e, ao fazê-lo, criarmos emprego e novas oportunidades. Tenho a certeza que, um dia, os Estados Unidos vão regressar ao Acordo de Paris", declarou.