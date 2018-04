Como funciona o programa TelePrometheus?

Tamanho do texto

Teleprometheus é uma plataforma de e-learning dedicada aos profissionais de saúde. Está neste momento instalada em dois hospitais - o Hospital Geral de Nicósia, em Chipre, e um outro em Heráklion, na ilha de Creta, na Grécia. Teodoros Kyprianou, diretor da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Nicósia, conta-nos o que espera deste programa.

"Prometeu era o Deus do Conhecimento, deu a luz e a chama à humanidade. Acredito que os dados e o conhecimento são a chama, a característica única da nossa área comum: A Europa.

A ideia é usar esta plataforma flexível, que está disponível em vários formatos: Para dentro da Unidade de Cuidados Intensivos, para fora da UCI e para usar em casa, através dos dispositivos móveis.

Outro exemplo é o de um paciente que tem, em permanência, um sistema de ventilação. Digamos que um familiar ou alguém que cuida deste paciente e precisa de saber algo sobre como cuidar de alguém que sofreu uma traqueostomia. Com certeza que passou por uma formação, mas somos todos humanos, podemos esquecer coisas. Assim, esta pessoa vai encontrar na plataforma respostas sobre questões práticas. Como cuidar do tubo, como mudá-lo, que materiais deve usar nesta mudança, etc. É um programa-piloto que, acreditamos, serve os propósitos tanto dentro como fora de Chipre".