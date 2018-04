Estabilidade faz prosperar negócios no Senegal

"Este clima de negócios fez com que o poder de compra tenha evoluído significativamente, tal como a demografia. é preciso fornecer a estas pessoas produtos que sejam bons e que tenham níveis de produtividade interessantes", explica o diretor-geral do grupo Kirene, Alexandre Alcantara.

Estamos em Dacar. O Senegal é cada vez mais Business Friendly . Desde há vários anos, o país fez várias reformas para melhorar o clima de negócios, facilitar o trabalho dos empreendedores e aumentar a atratividade para os investidores. Se olharmos para a mais recente classificação Doing Business , o Senegal está no Top 5 dos países mais reformadores da África subsaariana e segundo o índice Africa Investment , o país é um dos dez destinos mais atrativos para os investidores em todo o continente africano.

Há no Senegal uma verdadeira dinâmica. que percebeu que esta sub-região é uma aposta e que é preciso estar presente neste momento. É um país bom para fazer negócios, é a mensagem que manda, desde há vários anos, a APIX, Agência de Investimentos e Grandes Obras, que instituiu novas regras.

​"Podemos fazer todas as medidas e procedimentos ligados à criação de uma empresa, pagamento de impostos ou obtenção de um alvará de construção na Internet, em plataformas seguras, sem ser preciso deslocarmo-nos", diz o diretor da agência, Mountaga Sy.

​Outras medidas simplificam consideravelmente a vida das empresas e dos investidores, como a queda nos preços da energia, criação de zonas económicas especiais ou ainda pacotes de incentivos fiscais.

​O novíssimo Tribunal do Comércio de Dacar, nova ferramenta de melhoramento do clima de negócios do Senegal. Aqui, todas as decisões são tomadas em 90 dias e há uma fase de conciliação obrigatória em todos os processos. O tribunal funciona com juízes consulares, ou seja, juízes não-profissionais, vindos do mundo dos negócios. O setor bancário está também implicado nestas mudanças. Foi criado um sistema de partilha de dados, que permite garantir os investimentos e baixar o custo dos créditos.

O Senegal atrai cada vez mais investidores estrangeiros, mas também senegaleses de regresso ao país. É o caso de Souadou Niang, que investiu dois milhões de euros no primeiro Boutique Hôtel de Dakar, depois de 20 anos passados nos Estados Unidos e uma experiência na hotelaria de luxo. Conseguiu completar o projeto em apenas 9 meses e contou com os serviços da APIX e vários incentivos oferecidos pelo Estado.

​Esta empresária promete não parar por aqui. Promete, para muito em breve, a abertura de um segundo hotel e quer também agarrar a oportunidade de utilizar o Senegal como trampolim para se implantar noutros locais em África: "O meu sonho é expandir-me em toda a África e inspirar outras mulheres. Sim, nós conseguimos", diz.

​A estabilidade política e económica ajuda o Senegal a ter esta posição estratégica de hub regional. O país tem grandes ambições e promete continuar a aprofundar as reformas e melhorar a competitividade.

​

​