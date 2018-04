Liberdade de imprensa ameaçada em Estados democráticos

Tamanho do texto

A liberdade de imprensa já conheceu melhores dias e o caso do jornalista Jan Kuciak é disso exemplo. Da Eslovénia, a Malta a ameaça está presente em Estados repressivos, mas também democráticos e a Europa não é exceção. Esta é uma das conclusões da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras que, todos os anos, avalia as condições para o exercício do jornalismo em 180 países.