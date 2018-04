Macron: "Os EUA ainda vão regressar ao Acordo de Paris"

A cumplicidade que Emmanuel Macron tem demonstrado com Donald Trump na visita aos Estados Unidos prolongou-se no Congresso americano. Exatamente no mesmo dia em que, há 58 anos, Charles de Gaulle falava nesta câmara, o atual presidente francês foi recebido com vários momentos de aplauso durante o discurso.

E, na verdade, grande parte das palavras de Macron não foi propriamente no sentido do seu anfitrião. O chefe de Estado francês salientou que é necessária "uma nova ordem mundial para o século 21" contra as tendências nacionalistas e de isolacionismo. Mais: o conceito que tem de prevalecer, diz Macron, é o multilateralismo que, afinal de contas, foi inventado pelos americanos.