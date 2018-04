Mogherini em desacordo com Trump e Macron.

A posição dos dois líderes não é partilhada pela Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Federica Mogherini.

"O acordo que temos hoje é o único acordo existente com o Irão. Está a funcionar. Tem impedido o Irão de usar armas nucleares e compromete o Irão a não desenvolver armas nucleares sem limites," declarou Federica Mogherini.

Por seu lado, o Presidente iraniano, Hassan Rohani, contestou a legitimidade de um eventual novo acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Para o sociólogo Majid Golpour (CIERL-Universidade Livre de Bruxelas), muito depende da posição de Macron e Merkel.

"O papel dos europeus depende do que o Presidente Macron e a chanceler alemã, Angela Merkel, colocarem sobre a mesa com o Presidente Trump. Acho que a parte mais importante desta negociação deve ser o separar a intervenção iraniana no Iraque e na Síria do acordo; explicando a Trump que existem dois caminhos diferentes para preservar o acordo," afirmou Majid Golpour.

Macron é a primeira visita de Estado desde que Trump assumiu o poder em janeiro de 2017. Donald Trump foi o primeiro Presidente dos Estados Unidos, desde Calvin Coolidge, a não receber um líder estrangeiro em visita de Estado, no primeiro ano no cargo.