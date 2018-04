Oposição pressiona Parlamento

Tamanho do texto

Milhares de arménios voltaram, esta quarta-feira, às ruas da capital Ierevan para exigir que o Partido Republicano entregue a liderança do Executivo a um "candidato do povo", um cargo para o qual se ofereceu o líder da oposição Nikol Pashinyan.

A marcha foi convocada após terem sido canceladas as negociações com o Partido Republicano que detém a maioria dos assentos no Parlamento arménio.

Em comunicado, o primeiro-ministro interino, Karen Karapetyan afirmou que Pashinyan não estava disposto ao diálogo, impondo a própria agenda.

O líder interino de Executivo propôs antecipar as eleições parlamentares, dois dias após a renúncia do antigo presidente e ex-primeiro-ministro Serzh Sarksyan.