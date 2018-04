Madsen condenado a prisão perpétua pelo homicídio de Kim Wall

O inventor autodidata dinamarquês Peter Madsen foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato, em agosto de 2017, da jornalista sueca Kim Wall no interior do submarino que fabricou, perto de Copenhaga.

O engenheiro de 47 anos foi considerado culpado do homicídio premeditado de Wall, bem como de lhe ter inflingido mutilações sexuais e de ter decapitado e desmembrado o cadáver da jornalista de 30 anos, antes de o atirar para o mar.

Wall desapareceu na noite de 10 para 11 de agosto de 2017, depois de embarcar em Copenhaga no UC3 Nautilus, um submarino de 18 metros contruído por Madsen, que a jornalista pretendia entrevistar. O inventor foi resgatado no mar quando o submarino se afundava, sabotado segundo a acusação para tentar esconder as marcas do crime.

Um caso extremamente mediático na Dinamarca, onde apenas 25 detidos cumprem uma pena de prisão perpétua em todo o país. Segundo os psiquiatras, Madsen, que se descreveu ele próprio a próximos como um "psicopata afetivo", representa um "perigo para os outros", com um "risco bastante elevado" de reincidência.

A advogada do inventor anunciou que vai recorrer da sentença.