Tribunal turco condena jornalistas da oposição

Um tribunal turco condenou a penas de prisão de dois anos e meio a oito anos vários colaboradores do jornal da oposição Cumhuriyet, num processo emblemático da erosão da liberdade de imprensa na Turquia.

Os treze jornalistas em questão foram considerados culpados de ajudar organizações designadas como "terroristas" por Ancara, como o Partido dos Trabalhadores do Curdistão ou o clérigo no exílio Fethullah Gülen, apontado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan como o cérebro do golpe de Estado falhado de julho de 2016.