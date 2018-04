Vasco Lourenço conta o 25 de Abril na primeira pessoa

Foi um dos dias mais importantes da história de Portugal no século XX. A 25 de abril de 1974, caía a ditadura. O golpe militar estava em preparação há muitos meses, por um grupo de oficiais do quadro das Forças Armadas descontentes com a situação do país. Na primeira pessoa, Vasco Lourenço, um dos elementos do Movimento dos Capitães, contou-nos a evolução dessas reuniões: Tudo começou em 1973, com a proibição aos militares do quadro contrários à guerra do Ultramar de se deslocarem ao Congresso dos Combatentes no Porto, que acabaria por ser anulado. Pouco a pouco, germinava a ideia de um golpe militar, avançada num encontro em Óbidos no fim desse ano.

25 de abril de 1974 (foto: Associação 25 de Abril)

A aprovação final viria na famosa reunião de Cascais, a 5 de março de 1974: "Houve três grandes conclusões saídas dessa reunião. A primeira foi que se avançaria com o golpe, a segunda que o golpe seria antecedido pela elaboração de um programa político e a terceira que os dois generais a contactar, depois de assegurado o sucesso da operação, para que assumissem a liderança do movimento, seriam os generais Costa Gomes e Spínola", conta Vasco Lourenço.

O regime sabia que havia algo em preparação e estava a par das reuniões do Movimento dos Capitães. No entanto, para ganhar tempo, foi posto a circular o boato de que o golpe só aconteceria depois do Primeiro de Maio, dia do trabalhador, data em que acontecia sempre a prisão de vários opositores. Na verdade, tudo estava a ser planeado para que o dia decisivo acontecesse pouco antes dessa data, imperativamente numa terça, quarta ou qunta-feira.