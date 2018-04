Juncker e Tsipras de acordo sobre a saída da Grécia do programa de resgate

Junker considera mesmo que o que a Grécia conseguiu é "excelente" e as reformas implementadas estão no bom caminho.

"O crescimento voltou à Grécia. O crescimento voltou à Europa. As reformas do governo grego estão na direção certa e tudo leva a crer que as próximas reformas estão no mesmo caminho," declarou Jean-Claude Juncker.

Sair do controlo formal da zona do euro seria percebido como uma conquista política fundamental para a esquerda do governo de Alexis Tsipras.

"Teremos sucesso no que consideramos ser uma saída limpa dos programas de resgate. Isso significa uma saída dos programas de apoio sem a necessidade de uma linha de crédito, como aconteceu com outros países que estavam na mesma situação e conseguiram concluí-los com sucesso," afirmou Alexis Tsipras.

Junker encontrou-se com o Presidente da Grécia, Prokopios Pavlopoulos, que garantiu que "a maioria do povo grego apoia a Grécia na União Europeia."

"Na reunião com o Presidente grego, Jean Claude Juncker disse que a Grécia é seu segundo país natal e acrescentou que Atenas forjou o destino da Europa. Palavras com alto simbolismo, especialmente nos dias de hoje, poucas horas antes da reunião do Eurogrupo e antes da saída da Grécia do programa regaste," acrescentou a jornalista da euronews em Atenas, Nikoleta Drougka.