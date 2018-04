Andrés Iniesta em lágrimas: "Esta é a minha última época aqui (no FC Barcelona)"

Tamanho do texto

Prestes a celebrar 34 anos a 11 de maio, e após mais de 20 ligado ao clube, Andrés Iniesta confirmou esta sexta-feira o adeus ao Barça no final desta época.

Sai como titular, capitão em lágrimas.

"Esta é a ultima temporada aqui. É uma decisão muito meditada, muito pesada e muito pensada. Este clube que me acolheu com 12 anos merece o melhor de mim, como fiz até agora, e entendo que no futuro mais próximo não poderia dar-lhe o meu melhor em todos os sentidos", afirmou numa emotiva declaração.

Após a conquista da sexta Taça do Rei e prestes a celebrar a "dobradinha" com a provável conquista antecipada já este fim de semana da nona Liga espanhola da carreira, Iniesta anunciou o adeus ao FC Bareclona ao lado da família, da equipa técnica e de quase todo o plantel.

Só faltaram Lioonel Messi e Luis Suarez.

Campeão do mundo pela Espanha em 2010; bicampeão europeu, em 2008 e 2012, Iniesta vai deixar o Barça com mais de 700 jogos, cerca de 60 golos marcados e 32 títulos pela primeira equipa.

O futuro não foi revelado, mas será quase de certeza o futebol chinês.