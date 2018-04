Condenação de Cosby "é mensagem para mulheres de todo o mundo"

O ator e comediante dos Estados Unidos, conhecido sobretudo pelo sucesso da série The Cosby Show, em que interpretava o papel de um médico e pai de família modelo, foi novamente condenado por abusos sexuais por um tribunal do estado da Pensilvânia.

Agora com 80 anos, Bill Cosby foi considerado culpado das três acusações, relacionadas com abuso sexual, relativas a um das mulheres que o acusou, Andrea Constand.

Constand trabalhava na Universitade Temple, em Filadélfia quando, segundo disse, sob juramento, Cosby a drogou e abusou dela na casa dele, na região de Filadélfia, em 2004.

De acordo com a NBC News, o veredito foi a primeira grande batalha nos tribunais para o movimento #METOO, que tem vindo a expôr escândalos sexuais no mundo dos media, espetáculo e política.

Lili Bernard é atriz e uma das várias mulheres que acusou o ator de abusos sexuais. Tudo aconteceu, de acordo com Bernard, nos início dos anos 90, quando participou em alguns episódios da sictom The Cosby Show.

Lili Bernard descreveu a confirmação da sentença como "uma vitória para todas as mulheres vítimas de abusos sexuais no mundo."

"O juri mostrou que o movimento #METOO afirma que vale a pena acreditar nas mulheres," disse Bernard, emocionada, aos jornalistas, à saída do tribunal.

A atriz disse ainda que o veredito "restaurou a sua fé na humanidade."

Gloria Allred, avogada das queixosas, referiu a importância de ouvir as palavras das mulheres em casos como este, que envolvem pessoas influentes e com muito poder:

"Disse-o antes do veredito. Quantas mulheres são necessárias para que se acredite numa mulher em vez do que diz um homem rico e poderoso? Neste caso, a resposta é quatro."

Bill Cosby permanece em liberdade até ser conhecida a sentença.

Agora com 80 anos, poderá permanecer até 10 anos na prisão, embora os media digam que é provável que, por causa da idade, não deva cumprir a pena. Tudo indica que deverá permanecer numa determinada residência, com movimentos limitados e sem passaporte.

Bill Cosby mantém que é inocente de todas as acusações e disse que o que aconteceu com Andrea Constand foi absolutamente consentido. No entanto, pagou à queixosa o equivalente a mais de três milhões de euros em 2006, para resolver o caso pela via civil.

O veredito foi o final de um caso que durou 18 anos, passou por dois julfamentos e por várias investigações policiais.

Várias instituições académicas norte-americanas decidiram distanciar-se de Cosby, depois de conhecido o veredito, como a Universidade Carnegie Mellon, em Pittburgh e a Universidade de Notre Dame, que suspenderam os diplomas honorários que tinham atribuido ao comendiante e ator.

Tudo indica que a imagem de Cosby muito dificilmente podeverá recuperar de mais uma condenação pelos tribunais. A procuradora Kristen Feden definiu-o como um abusador que usava a imagem de celebridade da televisão para chegar até mulheres que acreditava conseguir silenciar.