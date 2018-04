Coreias chegam a acordo histórico para a paz

Tamanho do texto

A península coreana viveu um momento histórico: O presidente da Coreia do Sul Moon Jae-in e o líder da Coreia do Norte Kim Jong-un chegaram, durante a cimeira desta sexta-feira numa localidade da fronteira entre os dois países, a um acordo histórico para a desnuclearização completa da península - um volta-face naquilo que tem sido a política de demonstração de força por parte da Coreia do Norte, nos últimos anos.

Os dois líderes abraçaram-se depois da assinatura do documento, uma imagem que ninguém acreditaria, há poucas semanas, que pudesse vir a ver.