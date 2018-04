Merkel já está reunida com Donald Trump

Angela Merkel na Casa Branca. A chanceler alemã já está reunida com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump em Washington. Depois da visita do presidente francês Emmanuel Macron, considerada muito bem-sucedida, agora é a vez da chefe de governo da maior economia Europeia. Temas espinhosos estarão em cima da mesa como o comércio, em particular as recentes tarifas norte-americanas de importação sobre o aço e o alumínio, que entrarão em vigor a partir de maio quando termina uma isenção excecional.