Donald Trump diz que cimeira com Kim Jong-un está a ser ultimada

Tamanho do texto

O presidente dos Estados Unidos da América afirmou, este sábado, que estão a ser ultimados os preparativos para a cimeira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Na rede social Twitter, Donald Trump afirmou que teve uma longa conversa com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in e que "as coisas estão a correr bem".

A data e o local para a cimeira estão a ser acordados.

O inquilino da Casa Branca disse, ainda, que vai informar o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, das "negociações em curso".

Há poucos dias, Donald Trump elogiou a atitude "muito aberta" e "muito respeitável" de Kim Jon-un, após um encontro entre o líder da Coreia do Norte e o diretor da CIA, Mike Pompeo.

Kim Jong-un parece estar a conciliar-se com a comunidade internacional.

Na sexta-feira assinou um documento, com o líder sul-coreano, Moon Jae-in, que faz antever uma "completa desnuclearização da Península Coreana" e a cessação de atos hostis entre Pyongyang e Seul.