Europol desfere ataque contra grupo Estado Islâmico

A Europol garante ter desferido um duro golpe contra a máquina de propaganda do grupo Estado Islâmico. A operação policial, coordenada pela agência europeia em conjunto com as suas congéneres dos Estados Unidos e Canadá, resultou no desmantelamento dos meios de comunicação social, como a agência noticiosa Amaq, a rádio al-Bayan e as páginas da internet Helumu e Nashir, e comprometeu a capacidade do Estado Islâmico para difundir e publicitar material terrorista.