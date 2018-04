Tamanho do texto

Morreu Alfie Evans, o bebé britânico que sofria de uma doença neurológica degenerativa, que esteve no centro de uma batalha judicial e que emocionou o mundo.

O bebé de 23 meses faleceu na madrugada deste sábado, após o hospital de Alder Hey, em Liverpool, ter desligado, na segunda-feira, os sistemas de suporte à vida, a que estava ligado, depois dos pais terem perdido todos os recursos legais em tribunal.

A notícia da morte do infante foi anunciada, no Facebook, pelos progenitores, Kate James e Thomas Evans.

Os dois confirmaram que Alfie morreu às duas horas e trinta minutos da manhã. Kate e James agradeceram o apoio e afirmaram estar destroçados.

Os pais do bebé tentaram, sem êxito, que a justiça britânica os autorizasse a levá-lo para Itália.

Todos os recursos judiciais tiveram o apoio tanto do Papa Francisco como do Governo de Roma, que concedeu a Alfie, com caráter de urgência, a nacionalidade italiana.

O Supremo Tribunal de Londres rejeitou todos os recursos interpostos pelos pais. Os médicos britânicos diziam que qualquer tratamento adicional seria inútil.