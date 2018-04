"Besta" do mar da Nazaré vale novo recorde do Guinness

Tamanho do texto

É oficial: Está batido o recorde do mundo que durante anos pertenceu ao havaiano Garreth McNamara, com uma das já mundialmente famosas ondas da Nazaré, em Portugal.

A maior onda surfada no mundo continua a ser da Praia Norte, mas o novo detentor do recorde é agora Rodrigo Koxa com uma onda que ultrapassou em 61 centímetros o anterior recorde do haiavano.

A "surfada" do brasileiro aconteceu a oito de novembro e logo na altura muito se especulou a propósito de um eventual novo recorde do mundo.

A marca foi agora confirmada, em Santa Mónica, nos Estados Unidos, na entrega dos prémios anuais das ondas XXL, pela Liga Mundial de Surf.

A onda de Rodrigo Koxa foi validada com 24, 38 metros (80 pés) e confirmada no evento como "um novo recorde do Guinness", agora na posse de Rodrigo Koxa.

O brasileiro não conteve a alegria no momento de subir ao palco e receber o troféu.

Garreth McNamara reagiu pelo Instagram à perda do recorde e com desportivismo.

"Estou tão orgulhoso, Rodrigo Koxa, que tenhas ganho a maior onda este ano. Quando o Rodrigo veio a primeira vez ao Havai, ficou comigo na minha casa e partilhei com ele durante anos toda a minha experiência. Depois ele veio para a Nazaré, muito humilde e agradecido. É uma das pessoas mais agradecidas que conheci", escreveu o havaiana.

McNamara considera que "a gratitude e humildade" de Koxa "está a retribui-lo dez vezes mais". "A avidez e desejo dele em pedir orientação e aprender tudo trouxeram-no onde chegou esta noite (de sábado). Parabéns Rodrigo Koxa e Nazaré", conclui o até ontem detentor do recorde do Guinness para a maior onda surfada, com uma "besta" da Nazaré de 23,77 metros que McNamara apanhou a 01 de novembro de 2011 .

O havaiano não deixou também de fazer uma declaração de amor à praia onde se tornou recordista do mundo.

"Não há local de ondas grandes que mereça ter o recorde além da Nazaré. A onda [da Nazaré] é desafiante, majestosa, massiva e qualquer outro adjetivo relacionado com ser monstruoso e misterioso. É tão, tão especial. É a oitava maravilha do mundo", considerou.

Nazaré na "crista" das ondas grandes

A Nazaré acabou por estar também em destaque nesta entrega dos prémios de 2018. O vencedor da melhor prestação masculina foi o também brasileiro Lucas "Chumbo" Chianca, curiosamente o vencedor este ano do Big Wave Tour da Nazaré.

A melhor prestação feminina do ano foi para a canadiana Paige Alms, campeã do WSL Big Wave Tour 2017/18.

A onda iniciada pelo britânico Andrew Cotton também na Nazaré, a nove de novembro, acabou por valer o prémio mais doloroso da noite: o da maior queda do ano.