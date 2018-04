Arménia sai para as ruas em apoio a Pashinyan

A oposição arménia tinha anunciado uma pausa de dois dias nas manifestações mas nem por isso o povo deixou de sair para as ruas de Ierevan. A onda de protestos já levou à demissão do primeiro-ministro, Serge Sargsian, e Nikol Pashinyan é agora apontado como o salvador da pátria.

O líder do Partido Contrato Civil tem sido a voz da mudança no país e tem já garantido o apoio dos deputados da oposição para a sessão parlamentar de terça-feira, onde será escolhido o novo primeiro-ministro. Faltam-lhe apenas seis votos para garantir a eleição, que terão obrigatoriamente de vir do partido republicano. O partido com maioria parlamentar apenas irá anunciar a intenção de voto na segunda-feira.