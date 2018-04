Donald Trump acusa UE de se "aproveitar" dos EUA

Tamanho do texto

As afirmações ocorreram num comício perante simpatizantes, no estado do Michigan, organizado sob o lema "Tornar a América grande outra vez",

Trump afirmou que os países europeus criaram a União Europeia para "tirar proveito dos Estados Unidos". O presidente disse, ainda, não os culpar, nem culpar o presidente Xi Jinping da China ou o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.

Para Donald Trump, esses países só se aproveitaram dos Estados Unidos por culpa dos anteriores líderes norte-americanos.

As críticas do presidente ocorrem dias depois ter recebido a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

Os dois europeus tentaram convencer Washington a manter a exceção da União Europeia da aplicação das tarifas alfandegárias de 25 e 10% para as importações de aço e de alumínio.