EUA de mão dada com Israel contra o Irão

Os Estados Unidos estão "muito preocupados com as atividades destabilizadoras e malignas do Irão no Médio Oriente" e por isso - garante o novo chefe da diplomacia de Donald Trump - estão à beira de se retirar do acordo nuclear P5+1, assinado em 2015 com o governo de Teerão, ainda Barack Obama era o residente na Casa Branca.