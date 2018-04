Macron e Rouhani debatem acordo nuclear pelo telefone

Tamanho do texto

"O acordo nuclear iraniano não é negociável", esta foi a mensagem transmitida pelo presidente iraniano Hassan Rouhani ao homólogo francês Emmanuel Macron durante uma conversa telefonica que durou cerca de uma hora. Uma informação transmitida pela página da presidência do Irão na internet.

De acordo com a presidência francesa, Macron insistiu que pretende ver o conteúdo do acordo de 2015 preservado mas quer abrir a discussão em três temas adicionais: o controlo da actividade nuclear iraniana depois 2025, o programa balístico e as principais crises regionais, ou seja, a Síria e o Iémen."