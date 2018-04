ONU visita Bangladesh e Myanmar em defesa dos Rohingya

O Conselho de Segurança da ONU iniciou este domingo uma visita de quatro dias ao Bangladesh e ao Myanmar. O objetivo é avaliar "in loco" o resultado da operação militar que a antiga Birmânia tem levado a cabo contra o movimento rebelde Exército de Salvação do Estado Rohingya, e que a comunidade internacional acusa de ser, na prática, uma ação de limpeza étnica contra a minoria muçulmana na região.

A delegação das Nações Unidas irá encontrar-se com a primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, e com a líder de facto do Myanmar, Aung San Suu Kyi, estando também prevista uma visita ao estado de Rakhine, palco das cenas de violência que já levaram mais de setecentos mil refugiados Rohingyas a procurar refúgio no Bangladesh.