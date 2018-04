Pamplona protesta contra mão leve da justiça espanhola

Tamanho do texto

Em Pamplona mais de 30 mil pessoas saíram à rua para protestar contra a mão leve da justiça espanhola no caso que ficou conhecido como "La Manada". O episódio remonta a 2016, quando uma mulher de 18 anos foi forçada a ter relações sexuais com um grupo de cinco homens durante as festas de São Firmino e resultou numa pena de nove anos de prisão por abuso sexual.