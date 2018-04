"Vingadores" batem todos os recordes de bilheteira

Tamanho do texto

Não é uma surpresa, é mais uma confirmação do que já há muito se anunciava: o novo capítulo da saga "Vingadores" rebentou todos os recordes de bilheteira no primeiro fim de semana de exibição. A "Guerra do Infinito" já arrecadou 630 milhões de dólares a nível mundial.

Só nos Estados Unidos e Canadá, as vendas atingiram 250 milhões de dólares, deixando para trás o último episódio da "Guerra das Estrelas". Afinal de contas, não é todos os dias que vemos num só filme tantos super-heróis do universo Marvel a combater o Mal: aos Vingadores, juntam-se o Homem-Aranha, o Pantera Negra, os Guardiões da Galáxia, entre outros.