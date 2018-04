Duplo atentado em Cabul

Tamanho do texto

Morreram pelo menos 20 pessoas na capital do Afeganistão e várias ficaram feridas, de acordo com as autoridades.

Uma das vítimas mortais é um fotojornalista da Agência France Presse.

Durante as primeiras horas que se sucederam ao atentado, não houve qualquer reivindicação pelo ataque.

Os atentados tiveram lugar uma semana depois de uma explosão ter matado 60 pessoas numa assembleia de voto.

O Afeganistão vive uma época de tensão por causa das eleições legislativas, previstas para Outubro.

A primeira explosão teve lugar em Shahdarak, perto das instalações dos serviços secretos, perto do edifício do Ministério do Planeamento Urbano. Na altura, várias pessoas entravam para o local.

A polícia de Cabul diz que a primeira explosão poderá ter sido um ataque levado a cabo por um bombista suicida.

Os jiadistas do movimento Talibã, desejosos de reinstalar no Afeganistão a interpretação própria da lei islâmica ou charia, anunciaram novos atentados.

Os militantes encontram-se em confrontos com o Governo central em várias parte do Afeganistão.

Centenas de pessoas morreram em vários ataques desde o início do ano em Cabul.