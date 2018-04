E se Meghan se casar com sapatos portugueses?

Tamanho do texto

"As Josefinas podem estar presentes em qualquer momento da vida de uma mulher. E porque não também no casamento? Porque é que temos de casar em saltos? Porque não podemos casar em saltos rasos? Temos tantas noivas que assim o fazem... E nós achamos que Meghan, enquanto mulher moderna e confiante, seria incrível vê-la a quebrar mais um protocolo real", afirma Sofia Oliveira, representante da Josefinas.

É com muito detalhe, e porque não até algum carinho, que esta marca portuguesa preparou um par de sabrinas para enviar para uma cliente muito especial. Dá pelo nome de Meghan Markle, vai protagonizar o casamento de que toda a gente fala. E, se calhar, até pode passar um dia bem confortável.

Na verdade, Meghan Markle já conhece esta marca e bem. Quando ainda trabalhava como atriz na série "Suits", publicou um post no Instagram a elogiar o conforto de um par em particular. O modelo em questão era inspirado em.. gatos. E, afinal, a ideia é que Meghan não mude os seus hábitos do dia a dia.