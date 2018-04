Real Madrid "muito motivado" para receção ao Bayern Munique

Tamanho do texto

O Real tem a vantagem conquistada na primeira mão, venceu por 2-1 em casa dos alemães. Os espanhóis procuram a terceira presença consecutiva na final e o terceiro europeu seguido.

Mas do outro lado continua um gigante do futebol, ainda que com algumas baixas de peso.

O Bayern Munique não vai poder contar com o extremo holandês Arjen Robben, que se lesionou na semana passada. De fora das opções do técnico Jupp Heynckes está também o defesa central Jerome Baoteng.

O encontro da segunda mão das meias-finais da 'Champions' realiza-se esta terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.