Regime sírio denuncia "nova agressão"

Em causa um suposto ataque contra bases militares no norte da Síria, este domingo. De acordo com a televisão estatal, os mísseis atingiram bases localizadas na região de Hama e de Alepo.

A informação já foi confirmada pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos que dá conta de pelo menos 26 mortos, combatentes pró-regime de nacionalidade iraniana. Teerão diz que os argumentos utilizados por Damasco não têm fundamento e desmente a morte de iranianos em território sírio.

As informações são, ainda, escassas. Israel é apontado como o principal suspeito.

Fontes não oficiais garantem os mísseis atingiram uma base militar que funciona como um centro de recrutamento do Hezbollah que, desde o início do conflito, combate ao lado de Bashar Al-Assad. Coincidência ou não, um representante do regime iraniano deslocou-se, esta segunda-feira, a Damasco onde foi recebido pelo Presidente sírio.