Santos Silva quer prosseguir com "geringonça"

O atual acordo governativo à esquerda em Portugal é para continuar- quem o afirma é o número dois do governo, Augusto Santos Silva. Em entrevista à TSF, o ministro dos Negócios Estrangeiros explicou porquê.

"Merecemos ver renovado o nosso mandato. Queremos continuar a governar e cremos que merecemos a renovação da confiança da parte do eleitorado. E, em segundo lugar, queremos renovar a fórmula de governação. Damo-nos bem com esta fórmula de governação que foi, num certo sentido, revolucionária na democracia portuguesa porque acabou com um dos tabus mais persistentes da democracia portuguesa. O tabu de que só o PS, o PSD ou o CDS podiam ser partidos de governo", declarou.