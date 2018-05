Agricultura pode sofrer cortes no primeiro orçamento comunitário pós-Brexit

O futuro pode estar em risco na quinta de Philippe Janssens, a cerca de trinta minutos de carro de Bruxelas. A notícia de que a Comissão Europeia se prepara para avançar com cortes na Política Agrícola Comum é uma nuvem negra sobre a exploração pecuária que herdou do pai. O agricultor garante que sem os subsídios comunitários não consegue sobreviver: no contexto actual não. Os nossos rendimentos vêm daí".

Na exploração agrícola de média dimensão, são criadas cerca de trezentas vacas, para produção de leite e carne.

O novo quadro financeiro plurianual da União Europeia, definido para um período de sete anos, a partir de 2021, vai ser apresentado pela Comissão Europeia esta quarta-feira. É o primeiro orçamento plurianual da era pós-Brexit e tem de ser discutido e aprovado pelos Estados-membro antes das Eleições Europeias, em 2019.

A saída do Reino Unido da União Europeia deixou um buraco anual entre os 11 e os 13 mil milhões de euros no orçamento comunitário. Com a Defesa e as Migrações no topo das prioridades, programas como a Política Agrícola Comum podem sofrer cortes.