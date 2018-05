Ataque a igreja de Bangui faz 15 mortos

Segundo as autoridades locais, um grupo de homens munidos com armas e granadas, entrou na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, durante a celebração da manhã, e atacou os fiéis. O sacerdote foi uma das vítimas mortais.

Uma testemunha conta: "Estávamos na Igreja de Fátima a celebrar o dia de São José, o nosso patrono, e os muçulmanos entraram e atiraram em nós, lançaram granadas e projéteis. Houve muitos estragos..."

O atentado ocorreu nos arredores do bairro muçulmano PK5 onde, no mês passado, 21 pessoas morreram no decorrer de uma operação conjunta da Organização das Nações Unidas e das autoridades locais com o objetivo de desarmar grupos criminosos.

Um militar português ficou ferido na operação.