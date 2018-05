Canadá recusa visto ao ativista angolano Rafael Marques

Tamanho do texto

O Canadá recusou o visto de entrada no país ao jornalista e ativista dos Direitos Humanos angolano Rafael Marques.

A embaixada do Canadá, em Pretória, na África do Sul justificou a decisão com o facto de o jornalista enfrentar processos criminais graves, em Angola e de não possuir propriedades ou bens em seu nome.

Rafael Marques pretendia deslocar-se ao Canadá em junho, para visitar o filho de 16 anos que se encontra a viver com a mãe, uma cidadã canadiana.

Já em 2015, só a intervenção do Ministério dos Negócios Estrangeiros de África do sul permitiu que o ativista de deslocasse ao Canadá par receber o Prémio Allard para a Integridade Internacional e que destacou a sua "excecional coragem e liderança no combate à corrupção".